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Карантинні протести в Україні: мітингують три "червоні" області

Новость на русском → Житомир, Середа 03 березня 2021 13:40
Карантинні протести в Україні: мітингують три "червоні" області Фото: протест у Житомирі (zhitomir.info)
Автор: Анастасія Рокитна

У "червону" зону карантину потрапили Житомирська, Чернівецька та Івано-Франківська області. В цих регіонах підприємці піднялись на протести.

Про це повідомляє місцеве видання "Житомир.info".

Сьогодні на майдані Корольова, що у Житомирі, під стіни облдержадміністрації підприємці вийшли на мітинг. Люди вимагають дозволити їм працювати під час посиленого карантину з дотриманням всіх карантинних норм.

На акцію приїхали підприємці з Чуднова, Бердичева, Андрушівки.

Фото: протест у Житомирі (zhitomir.info)

Також видання "Вікна" пише, що протестують і в Івано-Франківській області. Вимоги ті ж самі.

ЗМІ пише, що мер підтримує людей, каже, що повинні працювати базар і маленькі магазини. Готовий на засіданні виконкому прийняти відповідне рішення.

Фото: протест в Івано-Франківську (vikna.if.ua)

В областях заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, протест влаштували і в Чернівецькій області. Сьогодні під стіни ОДА вийшли десятки людей.

Зазначимо, Денис Шмигаль заявив, що карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID.

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