Екс-міністра транспорту Рудьковського вручено підозру у справі про викрадення у 2012 році

Колишньому міністру транспорту та зв'язку України Миколі Рудьковському вручили підозру. Він підозрюється у причетності до викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році

Про це РБК-Україна джерело в правоохоронних органах.

Підозра екс-чиновнику було вручено тільки сьогодні, оскільки його не було в Україні і він повернувся в Київ 3 березня.

Крім підозри Рудьковському також повідомили про клопотання щодо обрання запобіжного заходу.