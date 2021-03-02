"Червона зона" в Україні розширюється, а Саркозі засудили до тюремного ув'язнення: новини за 1 березня

Житомирську область внесли до "червоної" зону карантину, Державне бюро розслідувань відкрило справу про самоправство стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького, колишній президента Франції Ніколя Саркозі засуджений до тюремного ув'язнення. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 1 березня, - в матеріалі РБК-Україна

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ДБР відкрило на Тупицького справу про самоправство

Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Справу порушили за фактом вчинення самоправства головою КСУ. Згідно з ними, 12 січня Головне слідче управління ДБР почало кримінальне провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Відзначимо, в січні цього року голові КСУ Тупицькому інкримінували вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя. ДБР повідомило йому підозру за двома статтями.

В Україні стартувала іпотека під 7%: видано перші кредити

Сьогодні відбулась церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у рамках державної програми "Доступна іпотека 7%". Видано перші кредити.

Хто може розраховувати на кредит за ставкою в два рази нижче ринкової, - в матеріалі РБК-Україна.

Працівників українського посольства в Польщі підозрюють у корупції, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав двох співробітників українського посольства у Польщі, яких підозрюють у корупції. Вони намагалися вивезти з України до Польщі велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Міністр зазначив, що співробітників українського посольства спіймали "на гарячому" вчора, 28 лютого.

Дубінський потрапив у ДТП: що відомо

Народний депутат Олександр Дубінський потрапив в аварію біля міста Стрий Львівської області. Політик виїхав на зустрічну смугу на трасі Київ-Чоп.

Інформація про постраждалих уточнюється. За попередньою інформацією, автомобіль депутата виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем.

У Путіна відповіли на заяву Байдена щодо Криму: анексії не було

З російської точки зору анексії українського Криму нібито не було. Тому в Кремлі погоджуються з заявою президента США Джо Байдена про те, що Вашингтон ніколи не визнає анексію півострова. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Нагадаємо, минулого тижня Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію, і Крим залишається українською територією.

Саркозі визнали винним в корупції. Він засуджений до 3 років в'язниці, 2 з яких умовно

Суд Парижа визнав колишнього французького президента Ніколя Саркозі винним у корупції і торгівлі впливом по "справі про прослуховування". Він отримав 3 роки в'язниці, два з яких умовно.

Колишнього президента, зокрема, звинуватили в тому, що він намагався незаконно отримати від співробітника французького касаційного суду Жильбера Азібера інформацію про розслідування нелегального фінансування своєї президентської кампанії з боку дочки засновника компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.

Різкий перепад температур і мокрий сніг: синоптики попередили про негоду

Погода в Україні очікується в більшості регіонів суха і відносно тепла. Невеликий сніг з дощем очікується на сході та північному сході. Нічна температура повітря триматиметься нижче нуля, вдень у більшості областей потеплішає.

Як повідомляє Український гідрометцентр, найтепліше 2 березня буде у західних областях, а найхолодніше – на сході.