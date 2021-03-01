У Путіна відповіли на заяву Байдена щодо Криму: анексії не було

З російської точки зору анексії українського Криму нібито не було. Тому в Кремлі погоджуються з заявою президента США Джо Байдена про те, що Вашингтон ніколи не визнає анексію півострова.

"Розумієте, анексію Криму дійсно неможливо визнати. Ніхто про анексію Криму не говорить. Тому що її не було, анексії Криму. Було возз'єднання Криму з Росією, причому досить в суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права", - заявив Пєсков.

На його думку, так званий "референдум" нібито був проведений у відповідності зі статусом Криму у складі України.

"Треба просто визнати факт возз'єднання Криму з Росією і факт того, що Крим вже досить давно, слава богу, перебуває у статусі одного з регіонів Російської Федерації", - додав Пєсков.