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У Путіна відповіли на заяву Байдена щодо Криму: анексії не було

Новость на русском → Москва, Понеділок 01 березня 2021 11:56
У Путіна відповіли на заяву Байдена щодо Криму: анексії не було Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

З російської точки зору анексії українського Криму нібито не було. Тому в Кремлі погоджуються з заявою президента США Джо Байдена про те, що Вашингтон ніколи не визнає анексію півострова.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Розумієте, анексію Криму дійсно неможливо визнати. Ніхто про анексію Криму не говорить. Тому що її не було, анексії Криму. Було возз'єднання Криму з Росією, причому досить в суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права", - заявив Пєсков.

На його думку, так званий "референдум" нібито був проведений у відповідності зі статусом Криму у складі України.

"Треба просто визнати факт возз'єднання Криму з Росією і факт того, що Крим вже досить давно, слава богу, перебуває у статусі одного з регіонів Російської Федерації", - додав Пєсков.

Нагадаємо, минулого тижня Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію, і Крим залишається українською територією.

Після цього стало відомо, що Київ вже працює над тим, щоб Байден взяв участь у міжнародному саміті Кримської платформи.

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