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Вінницька область переводить школи на дистанційку. Це стосується всіх класів

Новость на русском → Вінницька область, Понеділок 01 березня 2021 17:47
Вінницька область переводить школи на дистанційку. Це стосується всіх класів Фото: вінницькі школи знову на дистанционке (kmu gov ua)
Автор: РБК-Україна

Вінницька область з 2 березня переводить всі школи на дистанційну форму навчання. Це стосується всіх класів від 1 до 11.

Про це на брифінгу заявив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, передає vinnitsa.info.

За його словами, на сьогодні ситуація із захворюваністю на COVID в регіоні важка.

"У нас були відкриті школи і минулого тижня ми запровадили дистанційне навчання для 5-11 класів. Але сьогодні на комісії ТЕБ та НС прийняли рішення, що дистанційне навчання для всіх, включаючи 1-4 класи", - зазначив Борзов.

Крім того, будуть діяти деякі обмеження на громадському транспорті.

У той же час мер Вінниці Сергій Моргунов відзначив, що в місті розгортають додатковий ліжка для пацієнтів з COVID. Крім того, сесія міської ради підтримала виділення понад 8 млн гривень на виплату надбавок мобільним бригадам і купівлю ІФА-аналізатора та УЗД-апарату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Житомирську область внесли до "червоної зони", а обмеження будуть діяти вже з 3 березня.

Також стало відомо, що у Києві є ризик потрапити до "помаранчевої зони" карантину.

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