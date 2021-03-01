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Прикарпаття та Чернівці вийшли на протест через жорсткий карантин

Новость на русском → Чернівці, Понеділок 01 березня 2021 13:16
Прикарпаття та Чернівці вийшли на протест через жорсткий карантин Фото: протест в Чернівцях (acc.cv.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "червону" зону карантину потрапили декілька регіонів. Чернівецька та Івано-Франківська області, які теж у цьому списку, піднялись на протест.

Про це повідомляє місцеве видання АСС.

Біля будівлі обласної адміністрації зібралися підприємці на акцію проти карантину. Люди, зокрема, підготували звернення до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка, у якому йдеться про відстоювання конституційного права на працю.

Біля приміщення обласної адміністрації буковинські підприємці зібралися на акцію проти карантину «червоної» зони

Posted by Інформаційне агентство "АСС" on Monday, March 1, 2021

Протестувальники закликають винести на розгляд сесії Чернівецької обласної ради питання звернення до уряду з вимогою компенсувати підприємцям збитки, завдані введенням карантину з 1 березня 2021 року або здійснити дані виплати підприємцям 1-3 групи єдиного податку та загального оподаткування.

Фото: протест в Чернівцях (acc.cv.ua)

Ще одне місцеве видання galka.if.ua пише, що протестують і в Івано-Франківській області. Під стіни мерії вийшли десятки франківських підприємців.

Люди вимагають дозволити їм працювати та принагідно згадують про високі тарифи на комунальні послуги.

Posted by Василь Бойченюк on Monday, March 1, 2021

Нагадаємо, сьогодні Житомирську область внесли в "червону" зону.

РБК-Україна повідомляло, що в країні ще 9 регіонів знаходяться у зоні ризику через поширення коронавірусу.

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