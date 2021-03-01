В Україні стартувала іпотека під 7%: видано перші кредити

Сьогодні відбулась церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у рамках державної програми "Доступна іпотека 7%". Видано перші кредити.

Церемонія підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у рамках Державної програми «Доступна іпотека 7%». У заході беруть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники. Слідкуйте за трансляцією на нашому YouTube-каналі youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw А також на нашій сторінці Facebook facebook.com/Forum.Ukraine30

Перший договір підписали сім'ї Лапченко та Максимюк.

"Хочу привітати щасливих власників квартир... Ті, хто хоче покращити свої житлові умови, можуть долучитись до програми", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, перші сім українських банків 26 лютого підписали з Фондом розвитку підприємництва угоди про компенсацію з держбюджету частини кредитної ставки до рівня 7% річних.

Участь у програмі можуть взяти участь українці, середньомісячний дохід яких і кожного з членів за останні шість місяців не перевищує десятикратного розміру середньої місячної заробітної плати у відповідному регіоні України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 15 лютого вніс зміни в Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постановою істотно спрощуються критерії для позичальників.