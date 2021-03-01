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ДБР відкрило на Тупицького справу про самоправство

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 17:33
ДБР відкрило на Тупицького справу про самоправство Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу стосовно голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Справу порушили за фактом вчинення самоправства головою КСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали Київського апеляційного суду.

Згідно з ними, 12 січня Головне слідче управління ДБР почало кримінальне провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

В рамках справи досліджуються обставини скликання зборів суддів КСУ 5 січня для розгляду ситуації з відстороненням Тупицького від посади. Рішення про відсторонення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Слідчі ДБР, зокрема, з'ясовують, хто і як готував заяву зборів суддів КСУ по даній ситуації. Крім того, суд дав правоохоронцям доступ до внутрішньої документації суду, зокрема до протоколів і стенограм засідань.

КСУ вирішив оскаржити це в Апеляційному суді, але безуспішно. Колегія Київського апеляційного суду відмовилася розглядати цю скаргу.

Відзначимо, в січні цього року голові КСУ Тупицькому інкримінували вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя. ДБР повідомило йому підозру за двома статтями.

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський продовжив відсторонення Тупицького від посади голови КСУ ще на місяць.

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