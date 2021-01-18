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Аварія судна з українцями, перевибори мерів і затримання Навального: новини за вихідні

Новость на русском → Понеділок 18 січня 2021 08:30
Аварія судна з українцями, перевибори мерів і затримання Навального: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Біля берегів Туреччини затонуло суховантажне судно Arvin з українцями і росіянами в складі екіпажу, в трьох містах України пройшли перевибори мерів, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся в РФ і був затриманий. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 16-17 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Біля Туреччини затонув суховантаж з українцями, є загиблі

В неділю, 17 січня, біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під прапором Республіки Палау, з українцями і росіянами у складі екіпажу.

П'ятеро громадян України врятовані в ході пошукової операції. Також в безпеці ще один іноземець. Зараз тривають пошуки п'ятьох моряків, хоча МЗС вже уточнював, що двоє членів екіпажу загинули. Всього на борту було 12 осіб. Стали відомі імена врятованих українців.

В трьох містах України пройшли перевибори мерів

В неділю, 17 січня, в Україні пройшло повторне голосування на виборах мерів у трьох містах - в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів. Результати голосування за мера і членів міськради Броварів 25 жовтня скасували через низку порушень.

Сфера обслуговування перейшла на українську мову: що важливо знати

З 16 січня обслуговування українською мовою стає обов'язковим для всіх закладів сфери послуг. Спілкування персоналу з відвідувачами має відбуватися державною мовою, винятком є ​​лише особисте прохання клієнта. Детально про норми "мовного закону" і штрафи за його порушення, кого торкнеться перехід на україномовне обслуговування - в матеріалі РБК-Україна.

У ОРДЛО заявили про односторонню передачу Україні полонених

Так звані "ДНР/ЛНР" вирішили передати Україні полонених. Цей процес повинен пройти в односторонньому порядку. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Бойовики вирішили передати Україні деяких полонених, серед них жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Розвідка доповідала всім президентам України про загрозу агресії РФ, - Лапутіна

Всі українські президенти знали про можливість агресії Росії. Зокрема, 12 років тому були доповіді контррозвідки про ризики захоплення Криму. Про це заявила глава Міністерства з питань ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що всі українські керівники отримували зведення про ризики атаки з боку Росії.

Навального затримали в Росії

Опозиціонер Олексій Навальний затриманий 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво". До Росії він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську.

Навального затримали при проходженні прикордонного контролю, де разом з ним була його дружина, адвокат і прес-секретар. При цьому Навальному не повідомили причину затримання, відмовили в супроводі адвоката, а також не поставили штамп в паспорт про перетин кордону РФ. Детальніше про те, що відомо про затримання Навального - в матеріалі РБК-Україна.

У Німеччині обрали наступника Меркель

Глава уряду землі Північний Рейн - Вестфалія 59-річний Армін Лашет обраний головою правлячої партії Німеччини. Рішення прийнято на з'їзді партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Що відомо про Лашета та його позицію з ключових питань – читайте в матеріалі.

Інавгурація Байдена. ФБР попереджає про загрозу збройних протестів

На тлі інавгурації Джо Байдена всі 50 штатів США і округ Колумбія посилюють безпеку. Федеральне бюро розслідувань попередило про можливі збройних маршах прихильників Дональда Трампа. Про це повідомляє ВВС.

Імовірність протестів існує у всіх 50 столицях штатів.

Помер барон Ротшильд: у банкіра-мільярдера не витримало серце

Барон Бенджамін де Ротшильд помер у віці 57 років - нащадок засновника династії Ротшильд в сьомому поколінні, голова ради директорів групи Едмона де Ротшильда (Edmond de Rothschild Holding SA) помер від серцевого нападу.

Бенджамін де Ротшильд був одним з найбагатших членів своєї сім'ї за версією журналу Challenges, і не залишав цей рейтинг з 1998 року. У 2019 році Ротшильди були на 22-му місці рейтингу.

В Україні зміниться громадський транспорт: кінець ери "пекельних" маршруток

В Україні планують змінити правила роботи громадського транспорту і таким чином прибрати старі та некомфортні маршрутки з доріг. Внесений до Верховної Ради законопроект також покликаний підвищити якість перевезень і захистити права пільгових пасажирів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Україна 24".

Чиновник зазначив, що ініціативу вже підтримали великі міста.

Потепління в Україні почнеться цього тижня: названа дата

Погода в Україні з нічними морозами протримається до середини наступного тижня. Вже з 21 січня очікується істотне потепління.

Загалом погода в Україні до кінця січня буде кардинально змінюватися.

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