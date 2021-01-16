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У ОРДЛО заявили про односторонню передачу Україні полонених

Новость на русском → Донбас, Субота 16 січня 2021 15:47
У ОРДЛО заявили про односторонню передачу Україні полонених Фото: зустріч звільнених з полону українців (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Так звані "ДНР/ЛНР" вирішили передати Україні полонених. Цей процес повинен пройти в односторонньому порядку.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Бойовики вирішили передати Україні деяких полонених, серед них жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Останній обмін полоненими між Україною і підконтрольними Росії бойовиками відбувся в квітні минулого року. Тоді Україна віддала 14 осіб, а отримала від бойовиків - 20 полонених.

Раніше повідомлялося, що процес обміну полоненими заблокований. Проросійські бойовики блокують процес обміну полоненими, висуваючи вимогу, виконати яке немає можливості. Мова йде про процесуальну очищенні 9 осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.

Також повідомлялося, що 21 січня пройде відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи. Під час неї, серед іншого, також будуть обговорювати питання обміну полоненими.

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