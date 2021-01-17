У трьох містах сьогодні пройде повторне голосування на виборах мерів

Сьогодні, 17 січня, повторне голосування на виборах мерів проходить у трьох містах. Воно проходить в Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Відповідні рішення прийняли місцеві територіальні виборчкоми.

Робота виборчих дільниць стартувала з 8 ранку. Вони закриються о 20:00.

Так, перевибори мера і міськради в Броварах міська ТВК призначила 23 листопада. Київський окружний адміністративний суд 9 листопада визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Проведення повторних виборів мерів у Борисполі і Новгород-Сіверському обумовлені смертю переможців виборчих перегонів.

На виборах мера Новгород-Сіверського у Чернігівській області переміг чинний глава міста Олег Бондаренко. Однак у кінці жовтня він помер від коронавірусу.

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори міського голови ще 24 листопада. У Борисполі переможець виборів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 також у кінці жовтня до оголошення офіційних результатів виборів. Федорчук був главою міста з 2006 року.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що вибори мера Борисполя пройдуть в кінці січня.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко повідомив, що довибори в Харкові можуть пройти тільки в дві дати. Це остання неділя березня й остання неділя жовтня.