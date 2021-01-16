Сфера обслуговування перейшла на українську мову: що важливо знати

З 16 січня обслуговування українською мовою стає обов'язковим для всіх закладів сфери послуг. Спілкування персоналу з відвідувачами має відбуватися державною мовою, винятком є ​​лише особисте прохання клієнта. Детально про норми "мовного закону" і штрафи за його порушення, кого торкнеться перехід на україномовне обслуговування - в матеріалі РБК-Україна.

Мова обслуговування в Україні - українська

Використання державної мови в сфері обслуговування закріплено статтею 30 Закону "Про функціонування української мови як державної". 16 січня 2021 дана норма вступає в силу. Це означає остаточний перехід на українську мову постачальників послуг.

Підприємства всіх форм власності, ФОП та інші суб'єкти господарювання зобов'язані обслуговувати клієнтів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

На прохання споживача обслуговування може проводитися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Які сфери переходять на українську мову

торговельні заклади (магазини, супермаркети, ТРЦ);

інтернет-магазини;

кафе, ресторани, бари та інші заклади громадського харчування;

банківські установи;

аптеки;

автозаправки;

бібліотеки;

розважальні заклади;

спортзали;

салони краси;

заклади побутового обслуговування.

Обслуговування українською мовою з 16 січня стає обов'язковим також в медичних, освітніх закладах (в т.ч. гуртках, секціях, навчальних курсах), соціальних установах.

Надання інформації про товари і послуги

Назва та характеристики товарів, дані про терміни експлуатації, інструкції, опис послуг зобов'язані подаватися державною мовою. Це також стосується меню в закладах громадського харчування, квитків, цінників, гарантійних талонів.

Однак припустимо використання абревіатур, скорочень, слів англійською мовою, букв латинського, грецького алфавіту. Інформація також може дублюватися на іншій мові.

Інтернет-магазини та інтернет-каталоги зобов'язані використовувати в наповненні сайтів державну мову, допускається дублювання іншою мовою.

Як діяти при відмові обслуговування державною мовою

При порушенні права на отримання послуг чи інформації споживачу необхідно попросити персонал про обслуговування українською. При відмові - звернутися до керуючого, вищого керівництва або на гарячу лінію закладу. Також слід вимагати книгу скарг і зробити відповідний запис у ній.

Факт порушення можна зафіксувати за допомогою свідків або на відео, аудіо. Після цього подати скаргу Уповноваженому в питаннях захисту державної мови, в ній вказати дані заявника, інформацію про суб'єкта-порушника і додати файли з підтвердженнями.

Скарги подаються письмово, за допомогою форми на сайті або на email Уповноваженого протягом півроку з дня виявлення порушення.

Що загрожує за порушення "мовного закону"

Законодавством регламентовані санкції за відмову обслуговування державною мовою - від попередження до штрафу.

Згідно зі статтею 57 Закону, за фактом виявлення порушення складається протокол, Уповноважений виносить суб'єкту господарювання попередження з 30-денним терміном на його усунення.

При повторному виявленні порушення протягом року суб'єкт зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 300-400 неоподаткованих мінімумів доходу громадян - від 5100 до 6800 грн.

Нагадаємо, "мовний закон" в Україні було прийнято 25 квітня 2019 року. Однак деякі його норми, в т.ч. щодо використання державної мови в сфері послуг, вводяться в дію з відстрочкою.