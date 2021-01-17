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Інавгурація Байдена. ФБР попереджає про загрозу збройних протестів

Новость на русском → США, Неділя 17 січня 2021 12:23
Інавгурація Байдена. ФБР попереджає про загрозу збройних протестів Фото: протести в США минулого тижня (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

На тлі інавгурації Джо Байдена всі 50 штатів США і округ Колумбія посилюють безпеку. Федеральне бюро розслідувань попередило про можливі збройних маршах прихильників Дональда Трампа.

Про це повідомляє ВВС.

Імовірність протестів існує у всіх 50 столицях штатів.

Центральна частина Вашингтону вже заблокована. В американську столицю стягнули тисячі солдатів Національної гвардії. Багато вулиць за кілька кілометрів від Капітолію перекрили бетонними блоками й металевими огорожами.

Національний торговий центр також закрили на прохання Секретної служби.

Відзначимо, що команда Байдена вже просила американців уникати поїздок в столицю країни на інавгурацію через пандемію Covid-19.

Агентство Reuters також пише, що у столицях усіх штатів встановлені огорожі або інші бар'єри для захисту урядових будівель. Штати Техас і Кентуккі закрили свої Капітолії для громадськості.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Вашингтоні посилюють заходи безпеки перед церемонією інавгурації. Зазначалося, що навколо центру столиці створюють контрольно-пропускні пункти.

Як писало РБК-Україна, компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дому і Капітолію США.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що прихильники Трампа в соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Байдена.

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