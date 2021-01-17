ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біля Туреччини затонув суховантаж з українцями в екіпажі, 4 людини загинуло

Новость на русском → Туреччина, Неділя 17 січня 2021 15:30
Біля Туреччини затонув суховантаж з українцями в екіпажі, 4 людини загинуло Фото: берегова охорона Туреччини (aa.com.tr)
Автор: Роман Тверденко

Біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під російським прапором, з українцями у складі екіпажу. Щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомляє DHA.

Інцидент стався в неділю в районі північної турецькій провінції Бартын. Тонути корабель початку близько 12:20. За даними місцевої влади, причиною катастрофи стали погані погодні умови в Чорному морі.

Щонайменше четверо людей загинули, шестеро вже врятовані. Рятувальні роботи тривають за участю фрегатів ВМС Туреччини.

У складі екіпажу суховантажу були двоє громадян Росії і 10 українців. Хто з них загинув і вижив, поки невідомо.

У Росморрічфлоті заявили, що судно належить українській компанії.

На початку тижня повідомлялося, що біля берегів Малайзії через COVID корабель застряг, серед членів екіпажу якого є двоє українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події происшествие
NEWS
Глава МЗС Німеччини виступив за привілеї вакцинованим від COVID
Юлія Струкпарламентський редактор Глава МЗС Німеччини виступив за привілеї вакцинованим від COVID
DAILY
Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19