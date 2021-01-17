Біля Туреччини затонув суховантаж з українцями в екіпажі, 4 людини загинуло

Біля берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під російським прапором, з українцями у складі екіпажу. Щонайменше четверо людей загинули.

Про це повідомляє DHA.

Інцидент стався в неділю в районі північної турецькій провінції Бартын. Тонути корабель початку близько 12:20. За даними місцевої влади, причиною катастрофи стали погані погодні умови в Чорному морі.

Щонайменше четверо людей загинули, шестеро вже врятовані. Рятувальні роботи тривають за участю фрегатів ВМС Туреччини.

У складі екіпажу суховантажу були двоє громадян Росії і 10 українців. Хто з них загинув і вижив, поки невідомо.

У Росморрічфлоті заявили, що судно належить українській компанії.

На початку тижня повідомлялося, що біля берегів Малайзії через COVID корабель застряг, серед членів екіпажу якого є двоє українців.