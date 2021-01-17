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Крах суховантажу біля Туреччини: врятували п'ятьох українців

Новость на русском → Туреччина, Неділя 17 січня 2021 17:37
Крах суховантажу біля Туреччини: врятували п'ятьох українців Фото: берегова охорона Туреччини (aa.com.tr)
Автор: Роман Тверденко

П'ятеро громадян України врятовані в ході пошукової операції на затонулий суховантаж біля берегів Туреччини. Також в безпеці ще один іноземець.

Про це повідомив прес-аташе Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Всі врятовані члени екіпажу судна госпіталізовані. Їх стан задовільний. Про їх порятунок повідомили родичів.

Зараз тривають пошуки п'ятьох моряків, хоча МЗС вже уточнював, що двоє членів екіпажу загинули. Всього на борту було 12 осіб.

У Міністерстві до цього підтвердили, що на борту було 10 українців. У ЗМІ писали, що окрім них, на судні були двоє громадян Росії.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під прапором Республіки Палау, з українцями і росіянами у складі екіпажу. Повідомляється, що судно належить українській компанії.

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