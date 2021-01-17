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Навального затримали

Новость на русском → Росія, Неділя 17 січня 2021 20:03
Навального затримали Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny1)
Автор: РБК-Україна

Російського опозиціонера Олексія Навального, який сьогодні повернувся в Росію з Німеччини, затримали на прикордонному контролі в аеропорту "Шереметьєво" співробітники поліції.

Про це повідомляє канал "Настоящее время" в YouTube.

Управління федеральної служби виконання покарань підтвердила затримання політика. Там заявили, що Навальний знаходиться в розшуку з 29 грудня 2020 року "за багаторазові порушення випробувального терміну".

Як відомо, Навальний прилетів сьогодні в московський аеропорт "Шереметьєво" з Берліна. З самого ранку в аеропорт був обмежений вхід, пускали тільки пасажирів з квитками. Крім того, до аеропорту стягнули силовиків.

Сам опозиціонер у коментарі журналістам на борту літака заявляв, що вважає своє затримання в Москві неможливим.

У чому звинувачують Навального

У Росії Навальний оголошений у федеральний розшук, а слідчий комітет РФ порушив проти нього справу про розкрадання, по якому політику загрожує до 10 років в'язниці.

Крім того, в РФ згадали і про так звану справу "Ів Роше". Справа було відкрито в 2012 році проти політика і його брата Олега, яких звинувачували в шахрайстві і легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. У 2014 році суд виніс вирок - Навальний був засуджений до 3,5 років умовно, а його брат Олег - до 3,5 років в колонії. У січні поточного року Федеральна служба виконання покарань РФ звернулася до суду з проханням замінити Навальному умовний термін на реальний.

Як відомо, про плани затримати Навального відразу після прибуття в Москву в Росії заявили відразу ж після того, як політик заявив про своє повернення.

Нагадаємо, Навальний перебував у Німеччині з кінця серпня 2020 року. Там він проходив курс лікування та реабілітацію через отруєння. Як було встановлено, Навального отруїли "Новачком", а до отруєння причетні співробітники ФСБ.

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