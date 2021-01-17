Під варту після прильоту. Що відомо про затримання Навального

Опозиціонер Олексій Навальний затриманий 17 січня в московському аеропорту "Шереметьєво". До Росії він повернувся з Німеччини, де перебував близько п'яти місяців через отруєння "Новачком" в російському Томську. Детальніше про те, що відомо про затримання Навального - в матеріалі РБК-Україна.

Реакція на затримання Навального

Однією з перших на затримання Навального відреагувала правозахисна організація Amnesty International, яка "вважає його в'язнем совісті і вимагає його негайного і беззастережного звільнення".

Литва, Латвія і Естонія в спільній заяві відзначили, що затримання Навального абсолютно неприйнятно і зажадали його звільнення. У заяві наголошується, що Євросоюз повинен реагувати швидко і якщо Навальний не буде звільнений, то необхідно розглянути введення санкцій проти РФ.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що про затримання Навального нічого не знає.

Джейк Салліван, якого обраний президент США Джо Байден планує призначити радником з нацбезпеки, заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений, а винних у замаху на його життя необхідно притягнути до відповідальності.

Затримання Навального

Навального затримали при проходженні прикордонного контролю, де разом з ним була його дружина, адвокат і прес-секретар. При цьому Навальному не повідомили причину затримання, відмовили в супроводі адвоката, а також не поставили штамп в паспорт про перетин кордону РФ. Навального забрали прикордонники, зазначивши, що якщо він відмовиться з ними пройти, вони "будуть змушені застосувати силу".

Через кілька хвилин ситуацію із затриманням Навального прокоментувала російська ФСВП. Там заявили, що Навальний буде під вартою до тих пір, поки йому не оберуть запобіжний захід. У ФСВП також заявили, що Навальний "знаходився в розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну".

Після затримання у Навального заявили, що їм не відомо, куди повели політика. Однак, пізніше адвокат опозиціонера Ольга Михайлова в коментарі "Медузі" повідомила, що він перебуває в транзитній зоні аеропорту, вхід туди заборонений, а його закордонний паспорт у прикордонників.

Повернення в Москву

13 січня 2021 року Навальний записав відеоролик в соцмережі, в якому заявив про намір повернутися в Росію 17 січня. Відразу після цього в Росії заявили, що затримають Навального відразу по прильоту. Опозиціонер, в свою чергу, заявив, що нічого не боїться. Крім того, в коментарі журналістам вже на борту літака, що слідував до Москви, заявив, що його затримання неможливо.

Літак з Навальний мав приземлитися в московському аеропорту "Внуково", де його вже чекали прихильники, але в останній момент плани змінилися і, прокружлявши півгодини над Москвою, літак сів в "Шереметьєво". Навальний вийшов з літака, проїхав разом з усіма пасажирами в автобусі до терміналу. Уже в терміналі аеропорту опозиціонер дав невеликий брифінг, де в черговий раз заявив, що нічого не боїться. А вже через кілька хвилин був затриманий на прикордонному контролі.

У чому звинувачують Навального

Проти Навального в Росії є кілька справ, по одній з них є і рішення суду. Так, по так званій справі "Ів Роше" Навального в 2014 році засудили до 3,5 років умовно. У справі також проходив і його брат, якого на відміну від Олексія Навального, засудили до 3,5 років колонії. У цій справі Навального і брата звинувачували в шахрайстві. На даний момент російське слідство намагається через суд домогтися заміни умовного терміну на реальний.

Крім того, Навальний звинувачується в розкраданні. За цією статтею йому загрожує до 10 років в'язниці. У Росії опозиціонер був оголошений у федеральний розшук.

Отруєння Навального

Навальний був отруєний 20 серпня 2020 року в Томську. На борту літака з Томська в Москву опозиціонеру стало погано, після екстреної посадки його госпіталізували в клініку Омська, а через кілька днів - до берлінської "Шаріте". На початку вересня його виписали з лікарні, але він залишався в Німеччині аж до сьогоднішнього дня.

Як встановили експерти, Навальний був отруєний "Новачком", а до отруєння причетні співробітники ФСБ. Сам Навальний впевнений, що за його отруєнням стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Після отруєння Навального ряд країн ввели санкції проти Росії.