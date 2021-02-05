Арбітраж відхилив позов Коломойського, а під каналом "НАШ" відбулися зіткнення: новини за 4 лютого

Під каналом "НАШ" відбулися сутички, арбітраж відмовив Коломойському і Боголюбову у стягненні з України 6 млрд доларів, в Україні йде чергове похолодання. Детальніше про те, що сталося у четвер, 4 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Санкції проти "каналів Медведчука" оскаржили у Верховному суді

Верховний суд отримав позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів - 112, NewsOne та ZIK. Позови подали двоє громадян України. Про це повідомила прес-служба Верховного суду.

Нагадаємо, ввечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne та ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Під каналом "НАШ" сталися сутички

4 лютого під каналом "НАШ" у Києві сталися сутички між учасниками протесту та правоохоронцями. В результаті було затримано чотирьох мітингувальників. Вони вимагали закрити телеканал.

Один з затриманих у відділку поліції погрожував стрибнути з вікна, якщо правоохооронці не виконають його вимоги.

Аваков про загострення на Донбасі: жодного мирного процесу вже немає

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає жодного мирного процесу, а йде війна. Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Як розповів міністр, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройними силами Руслана Хомчака.

Арбітраж відмовив Коломойському та Боголюбову у стягненні з України 6 млрд доларів

Стокгольмський арбітраж не підтримав позов олігарха Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова до України у справі "Укрнафти". Арбітраж відмовився розглядати позов щодо стягнення з України понад 6 млрд доларів.

Нагадаємо, в матеріалі "Складне розлучення: як "Нафтогаз" і Коломойський намагаються поділити "Укрнафту" РБК-Україна писало, що акціонери подали в Стокгольмський арбітраж.

США готові працювати з Китаєм і "змусять платити" Росію: основне з заяви Байдена

Президент США Джо Байден виступив 4 лютого в Білому домі. Його виступ стосувався відносин США з Росією, Китаєм і ще низки питань.

Центральною лінією всього виступу Байдена була теза про те, що "Америка повертається на світову арену" - на противагу зовнішній політиці, яку проводив Трамп, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

В Україну йде чергове похолодання: температура різко впаде до двозначних морозів

Погода в Україні в найближчу добу знову влаштує температурні гойдалки. Очікується сильне похолодання в більшості областей країни, місцями температура впаде нижче 10 градусів морозу.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, різке похолодання буде супроводжуватися сильним штормовим вітром і місцями дощами.