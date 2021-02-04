США готові працювати з Китаєм і "змусять платити" Росію: основне з заяви Байдена

Президент США Джо Байден виступив сьогодні, 4 лютого, в Білому домі. Його виступ стосувався відносин США з Росією, Китаєм і ще низки питань.

Центральною лінією всього виступу Байдена була теза про те, що "Америка повертається на світову арену" - на противагу зовнішній політиці, яку проводив Трамп, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Росія "буде платити" за свої дії

Байден заявив, що в недавній розмові з російським президентом Путіним пояснив йому, що США більше не будуть поступатися перед лицем агресії РФ. Він додав, що Вашингтон змусить Москву платити за свої дії.

"Я чітко пояснив Путіну, зовсім в іншій манері, ніж мій попередник, що закінчилося дні, коли США поступалися перед лицем агресивних дій РФ, кібератаками, втручанням в американські вибори. Ми не будемо вагатися, щоб підвищити ціну, яку РФ повинна заплатити за ці дії", - сказав він.

Китай конкурент, але США готові з ним працювати

Американський президент критично відгукнувся про Китай. Він розкритикував дії Пекіна, назвавши його "найбільш серйозним нашим конкурентом". Водночас Байден пообіцяв працювати з Китаєм, "коли це буде в американських інтересах".

Ситуація з Навальним і протести в Росії

Глава Білого дому висловився і з приводу ситуації з отруєнням і засудженням російського опозиціонера Олексія Навального. Він висловив "глибоку занепокоєність" діями російської влади стосовно Навального та учасників мирних акцій протесту, які проходять в Росії.

Плани щодо зовнішньої політики

Байден анонсував низку окремих кроків у зовнішній політиці нової адміністрації США. Зокрема, буде припинено підтримку просаудівских сил, що беруть участь в громадянській війні в Ємені.

Також Байден заморозить рішення свого попередника, Дональда Трампа, про перекидання частини американського контингенту, розташованого в Німеччині - мова йде майже про 10 тисяч солдатів. США також збираються активніше приймати у себе біженців з інших країн.

Крім того, Байден анонсував президентський меморандум, присвячений захисту прав ЛГБТ-спільноти по всьому світу.

Нагадаємо, нещодавно в Держдепі США заявили, що Вашингтон планує переглянути всі "зловмисні дії" Росії.

Крім того, Байден пообіцяв генсеку НАТО консультуватися у питаннях Афганістану, Іраку і Росії.