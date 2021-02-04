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Карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Але це не кінцева дата

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 11:19
Карантин в Україні продовжать до 30 квітня. Але це не кінцева дата Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Карантин в Україні буде продовжено мінімум до 30 квітня 2020 року. Однак, швидше за все, це не кінцева дата.

Про це на зустрічі Європейської бізнес-асоціації "Глобальний огляд економіки України" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Карантин ми буде продовжувати до 30 квітня. Але я вже говорив, що це, сокріше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин завершиться ... Він триватиме в тій чи іншій формі, можливо, з ослаблениями. Можливо, він буде адаптивним і в залежності від того, як будуть штами вірусу розвиватися ... він може змінюватися. Не треба мати ніяких ілюзій, ми все ще перебуваємо на етапі боротьби з коронавірусом", - заявив Шмигаль.

Він додав, що уряд розраховує на перемогу над COVID-19 цього року, а в квітні буде видно, як рухатися в цій боротьбі далі.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до адаптивного карантину. Відповідне рішення буде прийнято найближчими днями.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в країні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні.

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