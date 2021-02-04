ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рубан про карантин в Україні: посилені заходи будуть до весни 2022

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 14:15
Рубан про карантин в Україні: посилені заходи будуть до весни 2022 Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Що стосується карантину в Україні, то посилені протиепідемічні заходи збережуться до весни 2022 року. Але на сьогодні немає підстав для того, щоб їх посилювати.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, на сьогодні немає передумов, щоб посилювати карантин, оскільки за рахунок локдауна захворюваність різко впала. Однак посилені заходи збережуться і на сезон 2021-2022 років.

"Я не кажу про карантин, оскільки це законодавче визначення, але ці заходи будуть до весни 2022 року", - додав Рубан.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено мінімум до 30 квітня 2020 року.

"Але я вже говорив, що це, скоріше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин завершиться... Він буде продовжуватися в тій чи іншій формі, можливо, з ослабленнями. Можливо, він буде адаптивним", - заявив він.

Крім того, він висловив надію на те, що Україна зможе перемогти коронавірус вже цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство COVID-19 Карантин Коронавірус
NEWS
У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин У Києві протестують під будівлею телеканалу "НАШ", сталася бійка
DAILY
Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі