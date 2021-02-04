Рубан про карантин в Україні: посилені заходи будуть до весни 2022

Що стосується карантину в Україні, то посилені протиепідемічні заходи збережуться до весни 2022 року. Але на сьогодні немає підстав для того, щоб їх посилювати.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, на сьогодні немає передумов, щоб посилювати карантин, оскільки за рахунок локдауна захворюваність різко впала. Однак посилені заходи збережуться і на сезон 2021-2022 років.

"Я не кажу про карантин, оскільки це законодавче визначення, але ці заходи будуть до весни 2022 року", - додав Рубан.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено мінімум до 30 квітня 2020 року.

"Але я вже говорив, що це, скоріше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин завершиться... Він буде продовжуватися в тій чи іншій формі, можливо, з ослабленнями. Можливо, він буде адаптивним", - заявив він.

Крім того, він висловив надію на те, що Україна зможе перемогти коронавірус вже цього року.