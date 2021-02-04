Санкції проти "каналів Медведчука" оскаржили у Верховному суді

Верховний суд отримав позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів - 112, NewsOne та ZIK. Позови подали двоє громадян України.

Про це повідомила прес-служба Верховного суду.

Обидва позови стосуються оскарження указу президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021, яким він ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій.

"Згідно із додатком 2 до рішення РНБО, застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів", - заявили в суді.

За даними судового реєстру, один із позовів подав Попков Павло Олександрович. Він просить визнати указ Зеленського протиправним та частково його скасувати. Інформації щодо другого заявника поки немає.

Нагадаємо, ввечері 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne та ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Більше про введення санкцій ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Вихід з кадру. Навіщо Зеленському санкції проти "каналів Медведчука" і чого чекати далі".