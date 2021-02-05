Арбитраж отклонил иск Коломойского, а под каналом "НАШ" произошли столкновения: новости за 4 февраля

Под каналом "НАШ" произошли столкновения, арбитраж отказал Коломойскому и Боголюбову во взыскании с Украины 6 млрд долларов, в Украину идет очередное похолодание. Подробнее о том, что произошло в четверг, 4 февраля – в материале РБК-Украина
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Санкции против "каналов Медведчука" обжаловали в Верховном суде
Верховный суд получил иски относительно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против трех телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Иски подали два гражданина Украины. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
Напомним, вечером 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.
Под каналом "НАШ" произошли столкновения
4 февраля под каналом "НАШ" в Киеве произошли столкновения между участниками протеста и правоохранителями. В результате были задержаны четверо митингующих. Они требовали закрыть телеканал.
Один из задержанных в отделении полиции угрожал прыгнуть с окна, если правоохранители не выполнят его требования.
Аваков об обострении на Донбассе: никакого мирного процесса уже нет
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его словам, уже нет никакого мирного процесса, а идет война. Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Право на владу".
Как рассказал министр, из-за этого обострения президент Владимир Зеленский был вынужден послать на линию фронта главнокомандующего Вооруженными силами Руслана Хомчака.
Арбитраж отказал Коломойскому и Боголюбову во взыскании с Украины 6 млрд долларов
Стокгольмский арбитраж не поддержал иск олигарха Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова к Украине по делу "Укрнафты". Арбитраж отказался рассматривать иск о взыскании с Украины более 6 млрд долларов.
Напомним, в материале "Сложный развод: как "Нафтогаз" и Коломойский пытаются разделить "Укрнафту" РБК-Украина писало, что акционеры подали в Стокгольмский арбитраж.
США готовы работать с Китаем и "заставят платить" Россию: основное из заявления Байдена
Президент США Джо Байден выступил 4 февраля в Белом доме. Его выступление касалось отношений США с Россией, Китаем и еще ряда вопросов.
Центральной линией всего выступления Байдена был тезис о том, что "Америка возвращается на мировую арену" - в противовес внешней политике, которую проводил Трамп, подробней - в материале РБК-Украина.
В Украину идет очередное похолодание: температура резко упадет до двузначных морозов
Погода в Украине в ближайшие сутки снова устроит температурные качели. Ожидается сильное похолодание в большинстве областей страны, местами температура упадет ниже 10 градусов мороза.
Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, резкое похолодание будет сопровождаться сильным штормовым ветром и местами дождями.