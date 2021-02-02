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Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука і трьох телеканалів

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 лютого 2021 22:56
Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука і трьох телеканалів Фото: Тарас Козак (zik.ua)
Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ з обмеженою відповідальністю. Санкції вводять терміном на 5 років.

Про це йдеться на сайті президента.

Також санкції накладені на низку телеканалів, якими володіє Тарас Козак. Зокрема, санкції введені проти компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації ". Вони мовлять під брендами "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Серед іншого в указі Зеленського позначено анулювання їх ліцензій.

Санкції також передбачають:

  1. блокування активів;
  2. обмеження торговельних операцій;
  3. обмеження, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  4. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  5. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  6. повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з законом;
  7. припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  8. заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

Нагадаємо, Національна рада з питань телерадіомовлення оголосила позапланову перевірку телеканалу "NewsOne" через ознаки розпалювання ворожнечі. Перевірка проходитиме у період з 8 по 19 лютого.

Також у грудні Нацрада висловила попередження телеканалу "НАШ" через трансляцію прес-конференції російського президента Володимира Путіна.

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Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука і трьох телеканалів
Даша Харченко Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука і трьох телеканалів
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