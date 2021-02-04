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Аваков про загострення на Донбасі: жодного мирного процесу вже немає

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 23:02
Аваков про загострення на Донбасі: жодного мирного процесу вже немає Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає жодного мирного процесу, а йде війна.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Як розповів міністр, через це загострення президент Володимир Зеленський був змушений послати на лінію фронту головнокомандувача Збройними силами Руслана Хомчака.

"Президент був змушений Хомчака негайно послати на схід, на лінію фронту. Бо у нас там відбувається різке загострення ситуації. Ніякого мирного процесу вже немає. Діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна йде", - сказав він.

Аваков також порадив дивитися на рішення про введення санкцій проти телеканалів 112, ZIK та NewsOne через призму загострення на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ поблизу Південного, поранивши українського військового.

Крім того, у вівторок на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військового.

Як писало РБК-Україна, від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 503-го окремого батальйону морської піхоти.

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