Кулеба вызвал посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 1 декабря, вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ийдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба в беседе с венгерским послом затронул недавний инцидент с исполнением гимна Венгрии депутатами ОТО в Закарпатской области, назвав такую ситуацию недопустимой. Министр призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают "деструктивную эмоциональную напряженность" в украинско-венгерских отношениях.

Также стороны обсудили недавние обыски в Закарпатской области, которые провела Служба безопасности Украины. Кулеба заверил, что действия украинских правоохранителей никоим образом не направлены против венгерского национального меньшинства.

"Любые утверждения о том, что в Украине якобы есть "запугивание" венгерской общины или ее части, являются беспочвенной спекуляцией. В Украине как правовом государстве действует принцип индивидуальной, а не коллективной ответственности", - подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба отметил, что все граждане Украины равны перед законом независимо от национальности и этнического происхождения.

Напомним, вчера СБУ провела обыски в иностранном фонде на Закарпатье. Правоохранители нашли и изъяли материалы с сепаратистским содержанием.

Кроме того, недавно в Закарпатской области информационные ресурсы распространили видео с угрозами украинцам венгерского происхождения. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает злоумышленников.