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В Мининфраструктуры не исключили ограничений в работе транспорта

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 13:42
В Мининфраструктуры не исключили ограничений в работе транспорта Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в связи с введением более жесткого карантина возможны ограничения в работе общественного транспорта. При этом остановки общественного транспорта внутри страны не должно быть.

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, возможно введение ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне.

"Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта. Общественный транспорт, железнодорожный, авиатранспорт - его работа останавливаться не будет", - добавил Криклий.

Министр отметил, что сейчас в правительстве идут консультации о конкретных датах возможного локдауна.

"Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать", - подчеркнул Криклий.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет настаивать на работе метро и общественного транспорта в случае введения локдауна.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде ожидают от Кабмина решения по ужесточению карантина до 4 декабря.

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