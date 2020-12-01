ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав не выносит вопрос локдауна на завтрашний Кабмин

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 17:16
Минздрав не выносит вопрос локдауна на завтрашний Кабмин Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения не выносит вопрос локдауна в Украине не заседание Кабинета министров 2 декабря. Соответственно, в ближайшие дни официального решения еще не будет.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, не стоит ждать решения о локдауне уже завтра, 2 декабря.

"Мы такое предложение на заседание правительства не выносили… Что касается завтра, то (предложения, - ред.) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам", - отметил Степанов.

Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, а также подчеркнул, что о нем сообщат предварительно за 7-10 дней.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. На сегодня обсуждают, когда его вводить: в декабре или со 2 января.

Также сообщалось, что правительство не будет продлевать карантин выходного дня, а предварительные результаты этих ограничений станут известны уже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Кабинет Министров Украины COVID-19 Локдаун
NEWS
Минздрав не выносит вопрос локдауна на завтрашний Кабмин
РБК-Украинаинформационное агентство Минздрав не выносит вопрос локдауна на завтрашний Кабмин
DAILY
Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня