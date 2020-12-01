ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Шахтер" уверенно разобрался с "Реалом" в предпоследнем туре Лиги чемпионов

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 21:51
"Шахтер" уверенно разобрался с "Реалом" в предпоследнем туре Лиги чемпионов Фото: "Реал" - "Шахтер" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" за тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды. В то время как "горняки" неплохо оборонялись.

Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.

Для дончан это был решающий матч в плане сохранения борьбы и интриги за выход в плей-офф турнира. "Горняки" набрали семь очков и вышли на второе место в турнирной таблице, столько же баллов у команды Зинедина Зидана и третье место.

В другой встрече сойдутся лидер этого квартета "Боруссия" из Менхенгладбаха, у которой сейчас 8 очков и "Интер", замыкающий турнирную таблицу с двумя баллами.

В заключительном туре "Шахтер" сыграет в гостях с итальянским клубом, а "Реал" будет принимать немцев.

Напомним, донецкий клуб повторно обыграл "Реал" в Лиге чемпионов. В первом круге команда Луиша Каштру победила мадридцев на их поле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Реал Шахтер групповой раунд Лига Чемпионов
NEWS
Кулеба вызвал посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Кулеба вызвал посла Венгрии из-за ситуации на Закарпатье
DAILY
Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня