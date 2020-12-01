ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Введение кассовых аппаратов для ФОПов отложили. Рада приняла новый закон

Новина українською → Украина, Вторник 01 декабря 2020 13:49
Введение кассовых аппаратов для ФОПов отложили. Рада приняла новый закон Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 319 нардепов.

Этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к установленным законом размерам минимальной заработной платы.

Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Напомним, профильный комитет ВР разработал законопроект №4439-д для урегулирования вопроса введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Как писало РБК-Украина, сегодня в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФОПов.

Отметим, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО).

Так, 17 ноября Верховная рада провалила законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика бизнес Верховная Рада РРО
NEWS
Марш ФОПов: Разумков обещает выполнить главное требование уже сегодня
РБК-Украинаинформационное агентство Марш ФОПов: Разумков обещает выполнить главное требование уже сегодня
DAILY
Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запрет на развлечения: как полиция следила за карантином выходного дня