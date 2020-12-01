Появились фото и видео с места наезда на людей в Трире

В сети появились фото и видео с места наезда на людей в немецком Трире. В результате инцидента погибли два человека и ранены не менее 15.

Фото и видео публикуют пользователи социальных сетей.

На видео зафиксировано, что людей сбил темный внедорожник Range Rover. Также видно, что на месте инцидента работают экстренные службы и полиция.

Местные СМИ сообщают, что наезд совершил 51-летний гражданин Германии.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv — Disclose.tv (@disclosetv) December 1, 2020

Напомним, в конце октября в немецком Кемпене автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре. В результате инцидента погиб один человек и по меньшей мере трое были травмированы. По данным местной полиции, водитель выехал на тротуар по непонятным причинам. Пострадавших эвакуировали на медицинском вертолете.

В феврале 2020 года в результате наезда автомобиля на толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене пострадали 60 человек. В ходе расследования полиция установила, что водитель действовал намеренно, ранее он уже попадал в поле зрение правоохранителей.