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Появились фото и видео с места наезда на людей в Трире

Новина українською → Трир, Вторник 01 декабря 2020 16:44
Появились фото и видео с места наезда на людей в Трире Фото: место наезда на людей в Трире (twitter.com/AmichaiStein1)
Автор: РБК-Украина

В сети появились фото и видео с места наезда на людей в немецком Трире. В результате инцидента погибли два человека и ранены не менее 15.

Фото и видео публикуют пользователи социальных сетей.

На видео зафиксировано, что людей сбил темный внедорожник Range Rover. Также видно, что на месте инцидента работают экстренные службы и полиция.

Местные СМИ сообщают, что наезд совершил 51-летний гражданин Германии.

Напомним, в конце октября в немецком Кемпене автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре. В результате инцидента погиб один человек и по меньшей мере трое были травмированы. По данным местной полиции, водитель выехал на тротуар по непонятным причинам. Пострадавших эвакуировали на медицинском вертолете.

В феврале 2020 года в результате наезда автомобиля на толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзене пострадали 60 человек. В ходе расследования полиция установила, что водитель действовал намеренно, ранее он уже попадал в поле зрение правоохранителей.

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