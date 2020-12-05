Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, а ФОПы получат по 8 тысяч гривен: новости за 4 декабря

Президент Владимир Зеленский рекомендовал не объявлять локдаун в декабре, Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 4 декабря - в материале РБК-Украина

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Рада вернула ответственность за ложь в декларациях

Верховная рада одобрила законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование. За соответствующий законопроект №4460-д проголосовали 289 нардепов.

Этот закон вносит изменения в Примечания к статье 1726 Кодекса об административных правонарушениях. Эти изменения позволяют накладывать админвзыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации чиновника будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

ФОПы получат по 8 тысяч гривен: Рада одобрила закон

Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Верховна рада одобрила за основу и в целом законопроект №4429.

Как можно получить выплаты, и кто их не получит подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

Перестрелка на границе: Россия не смогла подтвердить факты

Утром 4 декабря ФСБ России заявила, что на границе якобы произошла перестрелка. По данным российской стороны трое вооруженных мужчин незаконно пересекли границу и их пытались задержать. В результате произошла перестрелка, один из них якобы погиб.

Однако Рроссийская сторона не смогла подтвердить факт перестрелки на границе с Украиной и попытку незаконного пересечения. Также на встрече представителей Украины и России не предоставлена информация о якобы погибшем при задержании.

Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след

В пятницу, 4 декабря, общественным организациям венгерского национального меньшинства в Закарпатской области начали поступать электронные письма с угрозами. Злоумышленники требовали срочно покинуть территорию Украины. Об этом рассказал председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по фактам нарушения равноправия граждан и угроз убийством. Лицам, которые прислали письма с угрозами, угрожает до 5-ти лет за решеткой.

Налоговый кодекс изменили для поддержки бизнеса: что решила Рада

Верховная рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №4430.

"За" проголосовали 302 нардепа. Подрбнее о принятых положениях.

Украина рассчитывает стать полноценным членом НАТО в 2030 году

В Министерстве иностранных дел заявили, что видят Украину полноценным членом НАТО в 2030 году. Также в МИД считают, что предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем видеообращении.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - заявила она.

Суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области

Региональный статус русского языка в Одесской области был отменен. Такое решение 3 декабря, принял Одесский окружной административный суд.

Суд установил, что в 2012 году Одесский областной совет принял решение о региональном статусе русского языка, ссылаясь на закон "Об основах государственной языковой политики", который в феврале 2018 года был признан неконституционным.

Генсеком ОБСЕ впервые стала женщина

Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории стала женщина. На эту должность назначили немецкого дипломата Хельгу Шмид.

Шмид с сентября 2016 года занимала должность генсека Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Игры престолов"

Фанаты сериала "Игры престолов" с нетерпением ждут любых новостей о новых киноработах. И для них есть хорошие новости. Долгожданный приквел "Игры престолов" и его съемка запланирован на осень 2021 года. Об этом сообщил Генеральный директор Warner Media Джейсон Килару.

Сериал будет состоять из 10 серий. Он будет называться "Дом дракона". Планируется, что на экраны сериал выйдет в 2022 году.