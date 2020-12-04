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Налоговый кодекс изменили для поддержки бизнеса: что решила Рада

Новина українською → Украина, Пятница 04 декабря 2020 12:16
Налоговый кодекс изменили для поддержки бизнеса: что решила Рада Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №4430.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 302 нардепа.

Согласно закону, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

Также предусмотрено списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3060 гривен.

Согласно документу, не будут облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Кроме того, освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. Определяется, что такие периоды включаются в страховой стаж.

Напомним, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429.

Как писало РБК-Украина, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что закон о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в силу до 9 декабря.

Так, 26 ноября в ВР появились тексты законопроектов президента №4429-4431 о поддержке бизнеса на время карантина.

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