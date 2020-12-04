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Генсеком ОБСЕ впервые стала женщина

Новина українською → Вена, Пятница 04 декабря 2020 15:48
Генсеком ОБСЕ впервые стала женщина Фото: Хельга Шмид (Flickr EU2017EE Estonian Presidency)
Автор: РБК-Украина

Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории стала женщина. На эту должность назначили немецкого дипломата Хельгу Шмид.

Об этом говорится в сообщении представительства Германии в этой организации в Twitter.

Отметим, Шмид с сентября 2016 года занимала должность генсека Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

До Шмид должность генсека ОБСЕ занимал швейцарец Томас Гремингер с июля 2017 года до июля 2020 года. Ряд стран-участниц организации выступил против продления его мандата.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация в ТКГ готовит письменную ноту Мониторинговой миссии ОБСЕ в связи с нарушением режима прекращения огня на Донбассе в районе Водяного.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ продолжить давление на Россию.

"Необходимо восстановить уважение к базовым принципам и обязательств ОБСЕ. Нужно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение", - отметил министр.

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