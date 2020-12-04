ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след

Новина українською → Закарпатская область, Пятница 04 декабря 2020 21:40
Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 4 декабря, общественным организациям венгерского национального меньшинства в Закарпатской области начали поступать электронные письма с угрозами. Злоумышленники требовали срочно покинуть территорию Украины.

Об этом рассказал председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по фактам нарушения равноправия граждан и угроз убийством. Лицам, которые прислали письма с угрозами, угрожает до 5-ти лет за решеткой.

Клименко добавил, что полиция установила личность злоумышленника, который недавно в сети распространил видео с угрозами украинцам венгерского происхождения. Им оказался гражданин соседнего государства.

"Мы отследили, что на территории Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. Впервые провокационное видео появилось на канале блогерши из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - рассказал он.

Глава Нацполиции добавил, что случай с видео и сегодняшние письма с угрозами связаны между собой.

"Полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. И не исключено, что в этой истории есть иностранный след", - добавили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео с угрозами венгерскому нацменьшинству. На инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков, пообещав привлечь к ответственности причастных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Венгрия Закарпатье угрозы
NEWS
Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес