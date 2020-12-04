ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре

Новина українською → Киев, Пятница 04 декабря 2020 19:15
Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский рекомендовал премьер-министру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в Украине в декабре. Зеленский объяснил, что карантин выходного дня был эффективным.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава государства отметил, что ситуация в стране контролируется и не требует ввода локдауна.

"Карантин выходного дня, которое бы к нему не было отношение, дал свой результат. Ежедневное количество заболевших людей перестало расти на столько стремительно, поэтому нам удалось сбить эту динамику, поэтому медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, поэтому она справляется и она выдержит ", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вводить локдаун в декабре правительство не планирует. Введение жесткого карантина, возможно, состоится в первые дни января.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал обнародовать будущие карантинные ограничения на следующей неделе. Ограничения планируют принять на заседании Кабмина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский Локдаун
NEWS
Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес