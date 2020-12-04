ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина рассчитывает стать полноценным членом НАТО в 2030 году

Новина українською → Киев, Пятница 04 декабря 2020 16:42
Украина рассчитывает стать полноценным членом НАТО в 2030 году Фото: Эмине Джаппарова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел заявили, что видят Украину полноценным членом НАТО в 2030 году. Также в МИД считают, что предоставление Украине Плана действий по членству станет мощным импульсом для достижения критериев членства.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем видеообращении.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса", - заявила она.

По ее словам, в этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.

Кроме того, Джапарова отметила, что в докладе подтверждено преданность Альянса политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга НАТО и наращивания взаимодействия с восточными партнерами, в частности с Украиной и Грузией.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне агрессии Российской Федерации в Черном море.

Также сообщалось, что Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на своей территории.

Добавим, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма является препятствием для вступления Украины в НАТО. По его словам, НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО МИД Украины
NEWS
Украина обновила список стран "красной зоны"
РБК-Украинаинформационное агентство Украина обновила список стран "красной зоны"
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес