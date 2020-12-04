ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ФСБ заявляет о перестрелке на границе с Украиной, есть погибший

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 11:23
ФСБ заявляет о перестрелке на границе с Украиной, есть погибший Фото: ФСБ России (Центр специального назначения ФСБ России)
Автор: РБК-Украина

На границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший. По данным Федеральной службы безопасности России, трое мужчин со стороны Украины якобы пытались незаконно перейти границу.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел на участке пограничного контроля ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

"… 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

В ходе перестрелки один из них получил смертельные ранения. В ФСБ отмечают, что двое остальных якобы скрылись на территории Украины. Других подробностей пока нет.

РБК-Украина обратилось в Государственную пограничную службу за оперативным комментарием. Как заявил помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь Андрей Демченко, информация об инциденте на данный момент уточняется.

Напомним, летом в Ростовской области мужчина на автомобиле пытался прорваться через российско-украинскую границу. Чтобы остановить мужчину российские пограничники применили оружие, он получил легкое ранение.

Отметим, в ноябре на административной границе с Крымом украинская сторона задержала бывшего чиновника Министерства внутренних дел. Его подозревают в государственной измене и содействии оккупантам в преследовании крымчан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ФСБ Российская Федерация перестрелка
NEWS
Великобритания получила первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19, - Sky News
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Великобритания получила первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19, - Sky News
DAILY
Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Деньги на старость: может ли власть помочь пенсионерам без давления на бизнес