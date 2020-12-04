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Украина обновила список стран "красной зоны"

Новина українською → Киев, Пятница 04 декабря 2020 16:05
Украина обновила список стран "красной зоны" Фото: девушка в поезде (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В "красной зоне" остались 36 стран.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, согласно обновленному списку в "красной зоне" остаются Соединенные Штаты, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

По состоянию на 4 декабря в "красном списке" Украины находятся 36 стран, неделей ранее таких стран было 38.

В "красную зону" попала Болгария. При этом в "зеленой зоне" оказались Босния и Герцеговина, а также Франция.

Украина обновила список стран &quot;красной зоны&quot;

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что локдаун в Украине пока не угрожает отдыху за рубежом.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун на Новый год Украина вводить не будет. Министерство здравоохранения предлагает ужесточение карантина с января на три недели.

Добавим, что правительство сообщит о новых ограничениях за семь дней до их введения.

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Украина обновила список стран "красной зоны"
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