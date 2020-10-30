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КСУ объяснил решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 12:27
КСУ объяснил решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование Фото: КСУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Конституционный суд Украины поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование. Однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления.

Об этом говорится в заявлении КСУ.

В КСУ считают, что, как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

"Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы невозможным установление круга их адресатов", - сообщили в КСУ.

Это может привести к тому, что за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которое не являются участниками правоотношений по декларированию.

"Из приведенных позиций Конституционного суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическое определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность", - добавили в КСУ.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность Национального агентства по предупреждению коррупции и системы электронного декларирования.

В итоге президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за решений КСУ. Президент заявил, что они несут угрозу обществу. После заседания Зеленский предложил Раде прекратить полномочия всех судей КСУ.

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