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Заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе: договорились соблюдать перемирие

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 20:16
Заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе: договорились соблюдать перемирие Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. В ходе переговоров стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Об этом заявили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

Стороны переговоров также обсудили меры для предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия. Представитель ОБСЕ, модератор подгруппы по вопросам безопасности Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима "тишины".

"Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, стоящий за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться", - подчеркнули в украинской делегации.

Напомним, сегодня ситуация на Донбассе обострилась. В результате вражеских провокаций двое украинских военных погибли. Кроме того, вчера на Донбассе пророссийские боевики ранили еще двух военных.

После этого украинская сторона созвала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что перемирие на Донбассе продолжается уже почти 100 дней, несмотря на враждебные провокации.

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