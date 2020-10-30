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В результате ночных обстрелов на Донбассе погибли двое военных

Новина українською → Донбасс, Пятница 30 октября 2020 07:44
В результате ночных обстрелов на Донбассе погибли двое военных Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

В полночь вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, боевики, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывали прицельный огонь по позициям украинских военных близ Водяного. На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил ответили, "заставив российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины".

За прошедшие сутки, 29 октября, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета.

В результате прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.

Кроме того, возле населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский защитник.

Напомним, 28 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.

Ранее ОБСЕ зафиксировала одно нарушение прекращения огня за сутки.

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