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Против главы Конституционного суда открыли дело за госизмену

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 15:09
Против главы Конституционного суда открыли дело за госизмену Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в 2018 году он якобы самовольно занял не отведенный ему земельный участок и якобы признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка.

"Таким образом, он совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, журналисты програмы "Схемы" установили, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии.

Сегодня на брифинге глава КСУ заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований.

В ГБР ранее заявляли, что Тупицкий проверяется на участие в преступной организации. Его вызвали на допрос на 2 ноября.

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