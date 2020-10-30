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В Киеве проходит акция протеста под стенами КСУ, демонстранты жгут файеры

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 09:48
В Киеве проходит акция протеста под стенами КСУ, демонстранты жгут файеры Фото: протесты под КСУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве в пятницу, 30 октября, проходит акция протеста под стенами Конституционного суда Украины. Акция проходит из-за скандальных решений КСУ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Организаторами акции выступил антикоррупционные активисты. Они выступают против недавних решений КСУ, которые отменяют ряд антикоррупционных норм.

Протестующие пришли под стены КСУ с плакатами "Корупционный суд Украины", "Судей КСУ за решетку", а также принесли чемоданы с наклейками "Коалиция в подарок для Януковича". Кроме этого демонстранты зажгли файеры.

После акции под стенами КСУ демонстранты планируют отправиться к Офису президента.

Обновлено, 10:15: Демонстранты дали 10 минут, чтобы кто-то вышел с объяснением из КСУ. Если этого не произойдет, протестующие будут штурмовать суд.

Фото: протесты под КСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность Национального агентства по предупреждению коррупции и системы электронного декларирования.

Вчера президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за скандальных решений КСУ. Президент заявил, что они несут угрозу обществу. После заседания Зеленский анонсировал внесение в Раду законопроекта о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины.

Также Зеленский предложил Раде прекратить полномочия всех судей КСУ.

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