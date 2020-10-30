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Киев остается в "оранжевой" зоне

Новина українською → Киев, Пятница 30 октября 2020 10:46
Киев остается в "оранжевой" зоне Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В пятницу, 30 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине. Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.

Об этом написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Это решение вступит в силу в следующий понедельник.

"С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в "оранжевой" зоне!" - написал он.

В этой зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров; учреждений культуры; плановые госпитализации в больницы.

Отметим, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила зоны карантина в Украине. Решение вступит в силу в следующий понедельник.

В "красную зону" вошли Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Напомним, в Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским.

Как писало РБК-Украина, режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года.

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