Продление карантина и всеукраинский опрос: новости за 13 октября

Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до конца года, президент Украины Владимир Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Подробнее о том, что произошло во вторник, 13 октября, - в материале РБК-Украина

В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили

"Красная зона" карантина будет определяться по-новому: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил критерий для включения регионов в "красную зону" карантина. В частности, на смену динамичному пришел фиксированный показатель заболеваемости. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, определен четкий показатель заболеваемости, когда административная зона будет переходить в "красный уровень" эпидемиологической опасности.

Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов

В день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Гражданам предложат ответить на пять вопросов. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В обращении он напомнил, что Верховная рада пытается закрепить механизм народовластия соответствующим законом.

Сообщается, что одной из тем опроса может стать легализация медицинского каннабиса.

В центре Киева спецназ со стрельбой провел задержание

В центре Киева оперативники Национальной полиции и полиции Киева совместно с бойцами КОРДа задержали группу злоумышленников. Они подыскивали жертв возле обменников, после чего нападали на потерпевших и отбирали деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Во время задержания злоумышленники пытались убежать, протаранили четыре автомобиля и неоднократно создавали аварийную ситуацию. В результате бойцы КОРДа применили табельное огнестрельное оружие.

Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования.

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Тихановская заявила, если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с ультиматумом.

Apple представила iPhone 12: особенности новинки

Американская компания Apple представила смартфоны нового поколения iPhone 12. Как и в предыдущие годы в линейке будет несколько моделей, которые отличаются по ценам и характеристикам.

Презентация новинок прошла в прямом эфире на YouTube-канале Apple.

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла Испанию

Сборная Украины впервые в своей истории переиграла национальную команду Испании. Матч в рамках четвертого тура группы Лиги наций состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол забил на 76 минуте встречи полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко.