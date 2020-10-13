Кабмин ограничил часы работы ресторанов и кафе в рамках карантина

Кабинет министров ограничил часы работы ресторанов и других заведений общественного питания. Планируется запретить их работу с 22:00 до 7:00 в рамках усиления карантина.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений не позднее 22 часов даже в зеленом уровне, желтом и оранжевом... работа с 22:00 до 7:00 субъектов хозяйствования с предоставлением услуг общественного питания без организации досуга будет запрещена. Кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос", - отметил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря. Карантинные ограничения будут действовать до 31 декабря.

Степанов заявил, что карантин в Украине продлили из-за роста новых случаев коронавируса. Кроме того, карантин решили усилить.

Как писало РБК-Украина, Украина готовится к новой волне COVID-19: президент Владимир Зеленский уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.

Также в стране ограничили количество участников массовых мероприятий. После них в регионах растет число зараженных коронавирусом.