Apple представила iPhone 12: особенности новинки

Американская компания Apple представила смартфоны нового поколения iPhone 12. Как и в предыдущие годы в линейке будет несколько моделей, которые отличаются по ценам и характеристикам.

Презентация новинок идет в прямом эфире на YouTube-канале Apple.

Новые iPhone 12 Pro и Pro Max

Старшие модели Pro и Pro Max тоже получили стекло Ceramic Shield. При том, что размеры девайсов остались на уровне предыдущего поколения, диагональ экрана iPhone 12 Pro выросла до 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max - до 6,7 дюйма.

Apple заверяет, что функция Deep Fusion, которая с помощью искусственного интеллекта склеивает несколько снимков в один, работает со всеми камерами. А новый телефото модуль поддерживает 2,5-кратное оптическое приближение.

Также анонсирован новый формат несжатых снимков для профессиональных фотографов - AppleProRAW. Такие снимки содержат большое количество данных, их можно будет обрабатывать в Apple Photo и других приложениях.

Фото: iPhone 12 Pro (apple.com)

Цены на iPhone 12 Pro стартуют с 999 долларов (модификация с 128 ГБ памяти), предзаказ для США с 16 октября. В то же время iPhone 12 Pro Max можно будет купить за 1099 долларов.

Цены

Цены на iPhone 12 mini стартуют от 699 долларов в США. В то же время за iPhone 12 в минимальной комплектации попросят 799 долларов.

iPhone 12 mini

На презентации представили iPhone 12 mini. По размерам он компактнее выпущенного весной iPhone SE 2020, но имеет 5,4 дюймовый дисплей. В остальном он идентичен iPhone 12.

Фото: iPhone 12 mini (apple.com)

Зарядка и комплект поставки

В корпус встроены магниты, анонсирована поддержка технологии MagSafe. Благодаря этому iPhone 12 будет проще закрепляться на беспроводных зарядках.

В комплекте не будет блока питания для проводной зарядки. Помимо самого гаджета в комлект поставки входит кабель USB Type-C на Lightining.

Фото: кадры с презентации Apple (apple.com)

Камеры

В iPhone 12, как и у предшественника, двойной модуль камеры, каждая с разрешением по 12 мегапикселей. Одна из камер сверхширокоугольная, а диафрагма у основной - f/1.6. Ночной режим будет работать на всех камерах, в том числе и на фронтальной.

Фото: камеры нового iPhone (apple.com)

Процессор

Сердцем iPhone 12 стал ранее анонсированный чип A14 Bionic - первый в мире построенный по 5-нм техпроцессу. Новое графическое ядро способно обеспечить на 50% более высокую скорость, чем другие мобильные процессоры.

Кроме того, в A14 Bionic на 70% ускорена обработка задач машинного обучения.

Фото: кадр с презентации Apple (apple.com)

Дизайн и экран

Новинка имеет плоские алюминиевые рамки и плоское стекло с обеих сторон. В рамках расположены антенны для 5G. В смартфоне используется стекло Ceramic Shield, разработанное в сотрудничестве с компанией Corning. Apple обещает, что он еще лучше переносит падения.

Экран iPhone 12 выполнен по технологии OLED Super Retina XDR. Он получил вдвое выше разрешение, чем у предшественника, а также поддерживает HDR10.

Фото: дизайн и дисплей нового iPhone (apple.com)

Новый iPhone поддерживает связь 5G

На презентации подтвердилось, что новый смартфон от Apple будет поддерживать связь нового поколения 5G. На презентации гендиректор компании Тим Кук заявил, что пользователи благодаря этому смогут успевать больше.

Как заявил представитель американского оператора Verizon, пиковая скорость загрузки составит до 4 Гбит/с.

Фото: кадры с презентации iPhone (apple.com)

Слухи накануне презентации

По данным инсайдеров, в 2020 году должны появиться четыре модели iPhone 12 - iPhone mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Ожидается, что все они будут поддерживать связь 5G, а экраны будут выполнены по единой технологии OLED Super Retina XDR.

Предполагается, что младший iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном станет доступен по цене от 699 долларов в США, а топовая модель iPhone 12 Pro Max будет иметь диагональ 6,7 дюйма и стартовать с 1099 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что самым популярным смартфоном во втором квартале 2020 года стал iPhone 11 - 37,7 миллиона экземпляров разошлись по всему миру.

Также стало известно, что в ноябре Apple представит новый MacBook.