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На всеукраинский опрос могут вынести легализацию медицинского каннабиса

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 13:30
На всеукраинский опрос могут вынести легализацию медицинского каннабиса Фото: украинцев спросят о легализации марихуаны (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одной из тем всеукраинского опроса 25 октября, который пройдет одновременно с местными выборами, может стать легализация медицинского каннабиса. Это якобы должно завлечь молодежь на голосование.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, таким образом в команде президента Украины Владимира Зеленского хотят повысить явку молодежи на местных выборах.

Однако ни в Офисе президента, ни в партии "Слуга народа" эту информацию РБК-Украина официально подтвердить не смогли.

При этом несколько собеседников уточнили, что вопрос Донбасса в ходе опроса подниматься не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что первый пункт, который вынесут на всеукраинский опрос, могут объявить уже сегодня.

Отметим, до этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции. По его мнению, украинское общество еще не готово к этому.

После победы в первом туре выборов президента Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью РБК-Украина заявил, что поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель.

Еще ранее петиция с требованием легализовать в Украине каннабис в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной рады.

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