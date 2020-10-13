Кабмин рекомендовал ввести школьные каникулы с 15 октября

Кабинет министров Украины рекомендовал ввести осенних каникул в Украине с 15 октября. Постановление инициировало Министерство образования и науки.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

"Рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в последующий период возможен переход на дистанционное или смешанное обучение", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, в МОН рекомендовали всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября.

Отметим, что школы Харькова пока не будут идти на досрочные каникулы.

Также власти Киева не будет рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября.

Как отреагировали в других городах, говорится в материале РБК-Украина "Каникулы в школах могут начаться уже на этой неделе: ситуация в регионах".

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Украинские ученые прогнозируют до 8 тысяч новых случаев ежедневно уже в конце октября. В ВОЗ говорят, что под конец года может быть 7-9 тысяч случаев заражения ежесуточно.